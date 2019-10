Mercoledì 23 ottobre, all’Anteo Palazzo del Cinema (sala Rubino), ore 19.30, torna l’appuntamento mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano che consente la visione ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un’ottica di integrazione e condivisione.

In programma il film “Juliet naked” diretto Jesse Peretz, che vede tra gli interpreti l’attore Ethan Hawke e ispirato al best seller di Nick Hornby.

Il film pieno di humor e leggerezza, narra di Annie (Rose Byrne) che vive da tempo una relazione poco passionale con Duncan (l’attore Chris O’Dowd), docente di college, fan ossessivo dell’oscura rockstar Tucker Crowe (Ethan Hawke), ritiratosi misteriosamente dalle scene e svanito nel nulla, dopo aver realizzato un unico album. Dividono una casa ma la relazione, che dura da 15 anni, appare ormai stanca. Il ritrovamento in casa di un disco musicale con canzoni inedite dello stesso Tucker, dal titolo Juliet Naked, scatenerà la curiosità di Annie nei confronti delle teorie critiche presentate da Duncan e quando lo stesso Crowe ricompare, la vita di Annie e Duncan arriva a una svolta inaspettata.

Il progetto Cinema senza Barriere®, ideato nel 2005 da A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, ha lo scopo di promuovere concretamente il diritto di chiunque di andare al cinema, non udenti e non vedenti inclusi, godendo appieno di uno spettacolo nella stessa sala con persone normodotate.

Nato grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti), Cinema senza Barriere® è sostenuto da Fondazione Cariplo.

A.I.A.C.E Milano con Cinema senza Barriere® promuove l’utilizzo dei loghi che indicano l’accessibilità alle proiezioni per persone con disabilità della vista e dell’udito.

Il calendario completo delle proiezioni sarà disponibile su www.mostrainvideo.com

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.

Biglietti: € 6 intero; € 4,50 cad. per la persona non vedente/udente e accompagnatore

www.spaziocinema.info // 02 6597732 //

Si ringrazia Bim per la cortese collaborazione.

Cinema senza Barriere® by A.I.A.C.E. Milano

info@mostrainvideo.com // www.mostrainvideo.com // 02 462094

Ufficio Stampa – Lo Scrittoio

Via Crema, 32 ‐ 20135 Milano Tel. +39 02 78622290‐91

Bianca Badialetti + 39 3474305496 pressoffice@scrittoio.net

ufficiostampa@scrittoio.net scrittoio.net