Si terrà sabato 9 novembre alle ore 18.00, presso il teatro Italia di Gallipoli, il grande finale del concorso di bellezza internazionale denominato ” International Deaf Fashion Week and Miss & Mister Deaf Stars 2019″.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 2^ edizione, prevede la partecipazioni di modelli non udenti provenienti da tutto il mondo: una occasione dunque per i ragazzi di mettere in evidenza le proprie doti e talento oltre che rappresentare una opportunità di aggregazione a livello mondiale.

Infatti nel corso della serata, i modelli non udenti non solo sfileranno ma si esibiranno in bellissime coreografie legate alle proprie origini. Dunque, per tale manifestazione sono stati scelti come membri della giuria personaggi famosi e i vincitori del concorso di bellezza dello scorso anno: tra questi emerge, il modello e attore andriese non udente Armando Conte. L’evento, organizzato da Arne Blumeier, sarà presentato dall’avv. Marianna Miceli.

“L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare attraverso una serie di azioni su questioni di inclusione sociale basate sulla Carta della Convenzione delle Nazioni Unite che mira a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e di tutti i fondamentali le libertà da parte delle persone con disabilità e promuovono il rispetto della loro dignità intrinseca superando le barriere che possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di uguaglianza con gli altri” – dichiara Arne Blumeier – “I.D.E.A.F. si impegna a rafforzare, migliorare e sostenere la sempre crescente comunità di uomini e donne sordi. L’obiettivo è promuovere l’assistenza ai disabili ai sensi delle leggi europee, supportando le persone con problemi di udito, al fine di combattere gli svantaggi associati alla disabilità per raggiungere una migliore integrazione nella società e nella vita lavorativa. Gli altri obiettivi dell’organizzazione sono combattere i pregiudizi reciproci tra i non udenti e i deboli, condurre corsi ed eventi informativi per avvicinare la cultura dei non udenti e la lingua dei segni al pubblico in generale e ridurre la discriminazione nei confronti dei non udenti, collaborare con le scuole , scuole professionali e altre organizzazioni o associazioni e società. Il perseguimento dell’obiettivo dell’integrazione professionale, la promozione di modelli, attori e artisti non udenti è una priorità. Modelli sordi, attori e artisti sono particolarmente discriminati e regolarmente respinti per la loro disabilità da agenzie di moda e altre agenzie di casting, quindi difficilmente hanno una reale possibilità sul mercato del lavoro.

Miss & Mister Deaf Stars è un concorso di bellezza che mira a migliorare il talento, eliminare la discriminazione e generare inclusione sociale per riaffermare la base dei diritti delle persone. Cogliere l’occasione per associare il proprio marchio all’azione di comunicazione proposta da questo progetto migliora l’azione stessa. Genera vigore ed energia nella forma più pura di comunione tra le persone: la certezza dell’uguaglianza oltre ogni pregiudizio. Non esiste una forma di comunicazione più potente, anche quando è silenziosa, è in grado di coinvolgere la sensibilità a tutti i livelli, raggiungerli e, attraverso i mezzi, generare l’emozione, il suono, il chiaro, forte, trasformando il semplice sentimento, possibile per la maggior parte ma per niente, meravigliosa sensazione possibile per tutti.

Oltre 100 concorrenti ,donne dai 18 ai 30 anni, uomini dai 18 ai 35 anni, da tutto il mondo, divisi tra uomini e donne, possono affrontare la sfida di salire sul palco per essere giudicati da una giuria di esperti del settore cinematografico, fotografia , moda e giornalismo internazionale con la certezza di non ricevere alcun tipo di discriminazione”.

https://www.andriaviva.it/