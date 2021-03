Sociale, mascherine trasparenti certificate nelle scuole con alunni non udenti

Arriva dall’amministrazione comunale un sostegno economico all’Ente nazionale per la protezione dei sordi (Ens), sezione provinciale di Vicenza, per l’acquisto di mascherine trasparenti certificate, da distribuire ad alunni e insegnanti nelle scuole frequentate da studenti con disabilità uditiva.

“L’emergenza sanitaria legata al Covid19 ha avuto pesanti ricadute sul mondo della disabilità – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – Nel caso delle persone non udenti l’utilizzo continuato delle mascherine chirurgiche ha un forte impatto in tutti i contesti della vita quotidiana, in quello scolastico i dispositivi di protezione impediscono a bambini e ragazzi di leggere il labiale e di comunicare con il resto della classe.

Affinché gli alunni con problemi di udito possano interagire e socializzare con i loro pari è fondamentale quindi che non solo loro, ma anche gli insegnanti e i compagni di classe siano dotati di mascherine trasparenti certificate”.

Il contributo erogato all’Ens, grazie al fondo di solidarietà comunale per Covid-19, sarà di 2.500 euro. I nuovi dispositivi di protezione verranno quindi distribuiti nelle dieci scuole della città attualmente frequentate da alunni con disabilità uditiva. Nello specifico, sono 27 gli studenti non udenti, di cui 9 iscritti agli istituti comprensivi e 16 in quelli superiori.

L’amministrazione ha dato inoltre la propria disponibilità per l’attivazione di tre incontri formativi, rivolti ai dipendenti comunali, della durata un’ora ciascuno, finalizzati a capire come rapportarsi con le persone con disabilità uditiva e come comunicare con loro in modo efficace. I corsi verranno effettuati a titolo gratuito, con un contributo per sostenere le spese relative al servizio di interpretariato LIS/IT.