La Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso di Dogliani, associata Anpas, presenta oggi, 8 gennaio alle ore 20.30, presso la sede dell’associazione in via Ospedale 1 a Dogliani, il nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori.

I Volontari del Soccorso Dogliani invitano tutti coloro che hanno la possibilità di dedicare parte del loro tempo agli altri a entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Dogliani. Il corso per volontari soccorritori in ambulanza è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare su 200 volontari, di cui 82 donne. L’Associazione svolge annualmente oltre 2.300 servizi divisi fra emergenza urgenza, trasporti ordinari e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni con una percorrenza di quasi 120mila chilometri.

Per informazioni e adesioni: Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani – tel. 0173742589 email. volontari.dogliani@libero.it.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

