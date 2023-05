Ingeborg ed Erwin Hochmair, inventori dell’impianto cocleare, ricevono la Medaglia IEEE Alexander Graham Bell 2023

PUBBLICITA

Milano, 18 maggio 2023 – MED-EL, leader nelle soluzioni impiantabili per l’udito, è lieta di annunciare un importante riconoscimento assegnato a Ingeborg ed Erwin Hochmair: i due scienziati hanno ricevuto la prestigiosa Medaglia IEEE Alexander Graham Bell per la ricerca e lo sviluppo nel settore degli impianti cocleari, dispositivi medici che aiutano le persone con perdita uditiva a sentire nuovamente. La loro ricerca innovativa ha portato alla creazione del primo impianto cocleare multicanale microelettronico al mondo, impiantato con successo nel dicembre 1977. Da allora, il loro sistema ha cambiato e continua a cambiare la vita delle persone in tutto il mondo.

PUBBLICITA

La Medaglia Alexander Graham Bell, assegnata ogni anno dall’IEEE – acronimo di Institute of Electrical and Electronic Engineers, la più grande organizzazione tecnica professionale al mondo che promuove la tecnologia a beneficio dell’umanità – è stata istituita nel 1976 per commemorare l’invenzione del telefono da parte di Alexander Graham Bell nel 1876. L’invenzione pionieristica di Bell ha rappresentato una svolta nel campo dell’elettrotecnica, migliorando la vita delle persone.

Dalla sua istituzione, la Medaglia è stata assegnata a soli 58 scienziati visionari, i cui contributi eccezionali hanno avuto un impatto significativo sulla comunicazione, sulla scienza delle reti e sull’ingegneria. Ingeborg ed Erwin Hochmair non solo sono i primi austriaci ad aver ricevuto la Medaglia IEEE, ma sono anche i primi ad aver ricevuto un riconoscimento per lo sviluppo di un dispositivo medico. Inoltre, Ingeborg Hochmair è la seconda donna – nei 47 anni di storia della Medaglia – a ricevere questo premio.

“Superare la perdita uditiva come barriera alla comunicazione è stata la nostra missione in MED-EL sin dall’inizio. Siamo molto orgogliosi delle innovazioni all’avanguardia rese possibili grazie a decenni di accurata ricerca, ai progressi significativi nei campi della scienza, dell’ingegneria e della tecnologia e, naturalmente, alle collaborazioni con esperti, medici e scienziati e con gli utenti impiantati in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è che chi utilizza i nostri dispositivi possa beneficiare, ora e in futuro, delle innovazioni in campo medico, e che, grazie a questi dispositivi, gli utenti possano ottenere un udito il più naturale possibile.”, ha spiegato il premiato CEO di MED-EL, la dott.ssa Ingeborg Hochmair.

La Medaglia IEEE Alexander Graham Bell viene assegnata “per gli eccezionali contributi alle scienze e all’ingegneria delle comunicazioni e delle reti“. La cerimonia onoraria e l’IEEE Vision, Innovation, and Challenges Summit di quest’anno si sono tenuti ad Atlanta, Georgia, il 5 maggio. Gli Hochmair hanno fatto parte del panel ” Navigating in the Technology Industry ” e hanno ricevuto il premio durante la cerimonia.

“L’innovazione nel campo ingegneristico e tecnologico continua a trasformare in meglio l’umanità e il mondo, e in nessun altro settore questa trasformazione è più visibile e profonda di quello sanitario. Unendo le competenze ingegneristiche alle conoscenze mediche, Ingeborg ed Erwin Hochmair hanno restituito il dono dell’udito a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, migliorando così le loro vite. La Medaglia IEEE Alexander Graham Bell 2023 è un meritato ed importante riconoscimento e ci congratuliamo con loro per i risultati raggiunti“, ha dichiarato il Presidente del Comitato IEEE Awards, Dr. Nim K. Cheung.

18.05.2023_La Medaglia IEEE Alexander Graham Bell 2023 a Ingeborg ed Erwin Hochmair inventori dellimpianto cocleare_DEF

A proposito di MED-EL Ufficio stampa Omnicom PR Group Italia