Un’intera giornata alla Scuola nazionale cani guida sabato 23 ottobre

Un’intera giornata per scoprire le attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci e della Stamperia Braille. Sabato 23 ottobre, la Scuola ha organizzato una Giornata per illustrare tutto quello che viene fatto all’interno della struttura di via dei Ciliegi 26