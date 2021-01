Lazio. Mattia (PD): Approvato Odg potenziamento rete regionale disturbi alimentari

Riceviamo e pubblichiamo:

“Approvato in Consiglio regionale un mio ordine del giorno alla stabilità regionale con il quale la Regione Lazio si impegna a implementare e potenziare la rete integrata dei servizi e degli interventi di presa in carico sanitaria e di cura dei disturbi del comportamento alimentare”- dichiara Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunità e Politiche Giovanili del Consiglio regionale del Lazio – “Tra gli impegni anche quello di assicurare in ogni ASL la presenza minima di personale con specifiche competenze nell’area dei DCA e di promuovere, all’interno delle strutture sanitarie l’individuazione di appositi locali separati dai Centri di Salute Mentale, al fine di non stigmatizzare le pazienti o i pazienti, spesso giovanissimi, che soffrono dei disturbi dell’alimentazione”.

“Una vera epidemia sociale, che durante la pandemia ha visto i dati peggiorare drasticamente, con un aumento del 30% dei casi di bulimia e anoressia e un peggioramento dei pazienti già diagnosticati. Secondo i dati del Ministero della salute tutti i DCA sono più frequenti tra le donne rispetto agli uomini e vi è un fortissimo impatto sui giovani e giovanissimi con un’incidenza nel tasso di mortalità tra i 12 e i 25 anni del 10%. Non possiamo sottovalutare – continua – l’impatto di queste patologie che nel Lazio colpiscono circa 211 mila persone. L’impegno è quello di fare luce su un tema delicato e cruciale, a maggior ragione in questo momento dove lo stress correlato al Covid, i lunghi periodi di isolamento e la mancanza di socialità si ripercuotono anche nel nostro rapporto con il cibo, spesso con esiti tragici. Con il voto odierno andiamo nella direzione di garantire a tutte e tutti servizi integrati in grado di prevenire, diagnosticare per tempo e curare tali patologie con un approccio che superi tabù e pregiudizi, per concepire il benessere psico-fisico a 360 gradi come parte integrante del diritto alla salute”.

Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunità e Politiche Giovanili del Consiglio regionale del Lazio.

Avv. Eleonora Mattia

Presidente IX Commissione – Lavoro, formazione,

politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio