Il Comune di Bologna ha raccolto e organizzato le informazioni sull’emergenza coronavirus in un unico luogo virtuale sul portale Iperbole: www.comune.bologna.it/coronavirus.

Il nuovo sito è raggiungibile dalla home page www.comune.bologna.it, è uno strumento facilmente navigabile, anche da dispositivo mobile, ed è nato in un’ottica di servizio e comunicazione al cittadino per facilitare l’orientamento tra limitazioni, misure di sostegno e in generale diritti e doveri in una situazione inedita e in evoluzione continua.

Il sito è pensato in un’ottica di accessibilità e rimanda anche a una sezione, curata dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana, in cui le informazioni sono disponibili anche in video LIS (Lingua dei Segni), testi ad alta leggibilità e registrazioni audio.

Nel sito www.comune.bologna.it/coronavirus le informazioni sono organizzate a blocchi, raggruppate per argomento e in aggiornamento costante: limitazioni e azioni, quando e come muoversi, le misure adottate dal Comune per le persone e le famiglie durante l’emergenza, il sostegno agli anziani e alle persone fragili, i servizi comunali garantiti, la raccolta degli atti emanati dal Governo, dalla Regione, dal Comune, tutti i numeri utili da avere sempre a disposizione. Consultabile anche la mappa georeferenziata sviluppata dal Comune con gli esercizi commerciali che durante l’emergenza consegnano a domicilio, con gli elenchi divisi per quartiere facili anche da stampare.

Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus sono disponibili anche sui canali istituzionali del Comune di Bologna: sul portale Iperbole www.comune.bologna.it, sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e sul canale del Comune all’interno del servizio di messaggistica Telegram.