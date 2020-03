A colorare queste grigie giornate per gli effetti della pandemia del Coronavirus vi sono le diverse iniziative culturali online che si stanno diffondendo sui social network, a Bitonto e non solo.

Ieri, la bitontina Anna Vacca e l’altamurana Cecilia Capozzo, due assistenti alla comunicazione che lavorano nel mondo della scuola con ragazzi sordi, hanno lanciato l’iniziativa “#RESTOACASAgiocoeimparoconlaLIS”.

Si tratta di un corso base LIS in diretta Instagram sui profili di Anna Vacca e Cecilia Capozzo. La prossima diretta del format sarà mercoledì alle ore 19.

«Abbiamo pensato in questo periodo di quarantena –ci ha raccontato Anna-, dato che tutti si cimentano con tutorial variegati da ricette a esercizi per tenersi in forma, di tenere allenata la mente con un piccolo corso base LIS principalmente per udenti. Nella prima puntata, che abbiamo trasmesso ieri, ci hanno seguito anche persone sorde e quindi abbiamo cercato di rendere il tutto accessibile a chiunque. Infatti, una delle due puntualmente traduceva simultaneamente in lingua LIS».

«È importante per noi dare anche informazioni su cosa sia il mondo della sordità, quindi la LIS cioè la lingua dei segni italiana. Perciò, è stato necessario, nella prima puntata, soffermarsi sulla differenza tra lingua e linguaggio, tra segno e gesto. Abbiamo poi tradotto in LIS l’hashtag del format, quindi ci siamo soffermate sui segni di casa, giocare, imparare. Poi siamo passate ai segni di saluto e di cortesia, di giornata. Abbiamo mostrato come si traduce in LIS la parola Coronavirus e il motto “insieme ce la facciamo”».

Anna e Cecilia saranno disponibili a rispondere anche a curiosità nelle dirette che trasmetteranno nei prossimi giorni. Gli appuntamenti ricorreranno il lunedì, il mercoledì e venerdì alle ore 19 in diretta sui loro profili Instagram, sintonizzandosi con i quali sarà possibile essere informati su eventuali aggiornamenti.

Perciò, #RESTOACASAgiocoeimparoconlaLIS torna questo mercoledì alle ore 19 sui profili Instagram di Anna Vacca e Cecilia Capozzo

