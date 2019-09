Nella giornata mondiale del sordo, i vigili del fuoco lanciano due video di soccorso inclusivo

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre attento ai temi connessi con la sicurezza e il soccorso delle persone con specifiche necessità. Per questo è stato istituito uno specifico Osservatorio su queste tematiche, composto da vigili del fuoco, esperti esterni e rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità, in linea con le indicazioni della Carta delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In occasione della Giornata Mondiale del sordo 2019, che si celebra oggi, sono stati elaborati due video per informare i soccorritori su come mettersi in relazione con una persona sorda in situazioni di emergenza.

Il primo rappresenta tale situazione, il secondo riassume i punti principali con la Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Su questi aspetti della sicurezza e del soccorso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco è sempre in prima linea e per questo opera attivamente nell’ambito del predetto Osservatorio.

https://www.ilfriuli.it/