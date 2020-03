Cieco e sordo. Per scoprire il mondo, aveva bisogno di una guida speciale. E non poteva che essere il suo fratellino, con cui ha condiviso tutto ancor prima di nascere. I protagonisti di questa storia sono due tenerissimi cagnolini bianchi, uno dipendente dall’altro. Star e Denver appartengono a una cucciolata di otto fratelli abbandonati insieme alla madre poco dopo la nascita in un campo della Louisiana.

Quando l’intera cucciolata è stata portata al Helen Woodward Animal Center di Rancho Santa Fe, in California, gli operatori si sono subito resi conto che Star non era come tutti gli altri. Mentre gli altri sette fratelli mugolavano, giocavano fra loro e interagivano, lui se ne rimaneva in disparte.

I veterinario che lo ha visitato ha subito capito che non solo aveva problemi agli occhi, ma era anche sordo. Star aveva bisogno di un aiuto, e senza neanche bisogno di chiederlo lo ha trovato nel gemello Denver, che si è dimostrato il più sensibile di tutti ma anche il più intenzionato a non lasciare il fratello indietro.

Denver si prende cura di Star non solo come fedele compagno di giochi, ma anche come cane guida personale. Attraverso Denver, Star sta iniziando a esplorare il mondo e a sviluppare i suoi altri sensi. «È davvero straordinario», ha dichiarato Dora Dahlke, responsabile dei servizi di adozione del centro. «Non smettiamo mai di imparare dagli animali». I due fratelli sono stati adottati insieme, naturalmente, e ora potranno vivere una nuova vita, «mostrando a tutti cos’è il vero amore».

