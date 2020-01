La sordità e la parziale cecità non hanno impedito a un bovaro australiano 17enne di salvare la vita di una bambina di tre anni, la storia commovente arriva dall’Australia

Ha 17 anni, è cieco e parzialmente sordo ma, soprattutto, è un eroe. Il protagonista di questa commovente storia a lieto fine che arriva dall’Australia è un anziano bovaro australiano che, con il suo istinto, ha salvato la piccola Aurora di tre anni che si era persa nei boschi. Ecco i fatti.

Aurora si allontana, iniziano le ricerche

Pomeriggio umido, giochi all’aperto, il bosco vicino al giardino della casa di famiglia attrae la piccola Aurora. Aurora s’incammina ma non dice nulla a nessuno, chissà che nuovo gioco ha in mente.

La mamma poco dopo esce a controllarla ma non la trova. La cerca, la chiama, urla il suo nome in modo sempre più concitato. Aurora, però, non sente. Aurora, ormai, è già lontana. La situazione diventa drammatica.

Arrivano i soccorsi, arrivano i volontari, arrivano i vicini, i passanti, gli amici, i parenti, arrivano tutti e tutti chiamano Aurora, ma Aurora sembra scomparsa.

Max: il salvataggio del cane eroe

A un certo punto, però, il vecchio Max – fedele cane di casa ormai anziano e completamente sordo – prende parte alle ricerche. Non è dato sapere se quando si è allontanato qualcuno l’abbia visto ma, quel che è certo, è che il suo istinto l’ha guidato verso la padroncina che tutti cercavano. Ed eccoci al lieto fine.

All’improvviso, mentre le ricerche continuano spasmodiche e le speranze iniziano ad affievolirsi, ecco che la nonna sente la voce della sua nipotina e – dopo un istante – la vede apparire “scortata” dal fedele e anziano amico peloso che, affidandosi al fiuto e all’affetto, è riuscito a ritrovarla e a ricondurla a casa sana e salva guadagnandosi il titolo di eroe. E ritrovando la sua piccola amica.

