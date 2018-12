Un sordo e quasi cieco cucciolo è stato salvato in Kentucky all’inizio di questa settimana dopo essere stato gettato vivo in un rock pieno di sacchetto di spazzatura e gettati in una parte frozen creek.

Autostrada lavoratori su una strada sopra il torrente in Sadieville, Kentucky, ha individuato sette settimane di età cucciolo femmina di martedì, come ha wiggled la testa fuori dal sacco della spazzatura e ha cercato di tenere la testa sopra l’acqua era fredda. Uno degli uomini guadato attraverso le gelide acque per ottenere il suo fuori il sacco della spazzatura di plastica, che aveva un altro sacchetto pieno di rocce di grandi dimensioni.

Il cucciolo, “brividi e bagnato,” era in ipotermia, in modo che gli uomini e la portò a Scott County Animal Shelter in Georgetown, Kentucky, secondo il ricovero, l’assistente del direttore, Sherry Vescovo. “Lei non riusciva nemmeno a tenere la sua testa ed era molto disorientato,” Vescovo ha detto a ABC News. “Ci portarono d’urgenza dal veterinario, dove ha ricevuto fluidi a scaldare il suo piccolo corpo.” Sherry BishopA cucciolo di nome Cappella è raffigurato in Scott County Animal Shelter in Georgetown, Ky., Dec. 2018. cucciolo, che ha ricevuto il nome di Cappella, si crede di essere una razza Pastore Australiano e anche ciò che è noto come un “doppio merle,” il che significa che il cucciolo, la madre e il padre, entrambi avevano merle cappotti. Merle-di-merle allevamento può causare una bella, quasi tutti-il manto bianco, ma i cuccioli hanno un’alta probabilità di essere nato cieco, sordo o entrambi. Cappella è sordo e gravemente ipovedenti, in accordo con il Vescovo. “Si tratta di un allevatore di essere avidi,” ha detto. “L’allevatore non può fare i soldi da quelle congenite, difetti di nascita, come nella Cappella del caso, in modo che si sente come lei è stato gettato via come spazzatura”. Sherry BishopA cucciolo di nome Cappella è raffigurato in Scott County Animal Shelter in Georgetown, Ky., Dec. 2018.

Scott County Animal Shelter sta lavorando con la polizia locale di trovare la persona o le persone responsabili, secondo il Vescovo. “Chi ha questo potrebbe ci hanno chiamato e ci sarebbe volentieri la prese in braccio, o non avrebbero mai lasciata al riparo”, ha detto.

Cappella sta facendo bene dopo la visita al veterinario clinica, oltre a un sacco di amore e attenzione dal rifugio personale. Il cucciolo ha un buon appetito e ama correre, giocare e nap, il Vescovo ha detto. “Lei fa per essere ciechi e sordi con il suo senso dell’olfatto. E ‘sorprendente vedere”, ha detto a ABC News. “Lei sarebbe seguire intorno a noi per il nostro profumo o appendere su una gamba del pantalone con la sua bocca.” Sherry BishopA cucciolo di nome Cappella è raffigurato in Scott County Animal Shelter in Georgetown, Ky., Dec. 2018.

venerdì, Cappella fu trasportata a Parlare per il non detto, un pet rescue gruppo vicino a Columbus, Ohio, che si concentra sulle esigenze degli animali. Lei è stato collocato in una casa adottiva, secondo il gruppo, il direttore esecutivo dell’Andrea Kochensparger. il Vescovo ha detto che è stato agrodolce di dire addio alla Cappella, che hanno immediatamente catturato i cuori del rifugio personale. “cercano di mantenere la sua in affido per un po’ e poi trovare la casa perfetta adatta per le sue esigenze”, ha detto a ABC News che “Abbiamo intenzione di perdere la sua, ma non vedo l’ora di vedere il suo posto in una casa amorevole.”

http://www.dailyviewsonline.com