di Carlotta De Leo

Primo sì in Senato per il disegno di Legge che introduce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato a larghissima maggioranza con 224 voti a favore, nessun contrario e 23 astenuti. Il gruppo FdI ha dichiarato la propria astensione sul provvedimento, come anche Matteo Richetti (Misto, +Europa Azione). Il testo passa ora alla Camera: trattandosi di una modifica di rango costituzionale, , l’iter è più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Il testo dovrà ottenere una doppia approvazione da parte di entrambe le Camere, con un intervallo di tre mesi tra il primo e il secondo passaggio.

«Un passaggio storico»

Dopo una prima fase di muro contro muro – con una valanga di emendamenti presentati dalla Lega – la commissione Affari costituzioni del Senato aveva trovato un accordo sul testo. Il testo è poi passato all’Aula del Senato che l’ha approvato a larga maggioranza. «È un passaggio storico, una grande vittoria per tutti coloro che vogliono difendere l’ambiente e veder rispettati gli animali. Ora diventa possibile un cambiamento di straordinaria portata, giuridica, sociale e culturale. Mi impegnerò in ogni modo perché questa riforma arrivi in porto». afferma Michela Vittoria Brambilla, Forza Italia, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. «Ora – conclude Brambilla – tocca alla Camera, dove ci sono i presupposti per una rapida approvazione».

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione Il ddl introduce tra i principi fondamentali di tutela previsti dall’articolo 9 della Costituzione, «la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Inoltre stabilisce che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» (con una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano). Il provvedimento modifica inoltre l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno «alla salute e all’ambiente» (oltre ai già previsti sicurezza, libertà e dignità umana) e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini `ambientali´ oltre ai gia’ previsti fini sociali.