Quando gli animali aiutano l’uomo a curarsi

Ecco un esempio concreto di come Cristina applica un intervento assistito con gli animali: «In comunità psichiatrica, quando abbiamo una persona particolarmente ritirata e che fa fatica a mettersi in relazione con gli altri, o che nelle attività fuori dalla struttura è a disagio, utilizziamo la presenza dell’animale che avvia una relazione spontanea che si estende alla mia presenza di coadiutore». Questo è il punto zero, l’instaurazione di un rapporto spontaneo: «Da lì seguono una serie di proposte che hanno come epicentro la presenza dell’animale che serve da stimolo per migliorare – nel caso analizzato, continua Cristina – la confidenza con lo spazio che circonda la persona e sue relazioni interpersonali».

…e smuove interessi nei pazienti

In questo tipo di percorsi di terapia, dopo il primo contatto, Cristina sollecita grazie a York gli utenti dei servizi della cooperativa con suggerimenti tipo “il cane ora ha bisogno di una passeggiata, andiamo?”, oppure, “portiamolo fuori per fare i bisogni!”, in modo che si crei una routine che li abitui a superare le paure di spazi diversi da quelli di confort e migliori la relazione con un altro essere vivente come il cane e poi anche con le altre persone: «L’obiettivo del percorso è di far nascere dagli utenti stessi, piano piano e un po’ alla volta, proposte e idee di attività da svolgere con l’animale. Quello è il trampolino per le relazioni con gli altri».