Un bambino abbraccia il suo cane. Dorme sereno. I due si stringono stretti.

La scena è molto dolce. Ma quel bambino e il suo amico a quattrozampe non sono coricati in un morbido letto. Al caldo della loro cameretta. No, i due sono per strada. Lui è un ragazzino senzatetto che vive per le strade di Manila. E’ notte, e il suo letto è un duro marciapiede. Si trovano in una strada vicino a stazione della metro della capitale filippina. Molte persone camminano in quella strada. Molti tirano dritto, alcuni si voltano e guardano.

Jem Villomo, un abitante del posto, scatta quattro foto e le posta su Facebook. In poco tempo quelle immagini diventano virali. «Il ragazzo con il cane vive per strada – racconta a La Zampa Jem Villomo – elemosinando del cibo per lui e il suo cane nell’area di Edsa Shaw Blvd a Manila. Non so molto di lui e mi è spiaciuto quel giorno non avere soldi con me da dargli».

Dunque nessuno sa chi sia quel ragazzo o da dove venga e se abbia ancora una famiglia che si prenda davvero cura di lui. Ciò che è ovvio è che quel ragazzo

ama il suo cane, fonte di calore, fedeltà e amore che nessun altro sembra potergli dare. L’unica famiglia che ha.

Le foto però hanno generato molte reazioni: alcuni hanno segnalato le foto al Dswd (Department of Social Welfare and Development), il dipartimento che si occupa delle adozioni dei minori. Uno degli utenti si è già detto disponibile ad aprire le porte di casa sua al bambino e, ovviamente, al suo adorabile e inseparabile cane.