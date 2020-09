Lavorare e prendersi cura dei nostri cani grazie agli asili di Roma

Giocare, coccolare e prendersi cura dei pet sono i momenti più attesi da chi come noi ha un animale domestico. Sappiamo benissimo che non ci stancheremo mai di farlo, ma cosa possiamo fare quando ci dobbiamo allontanare per andare a lavorare?

A nessun animale piace stare da solo, quando trascorre troppe ore in casa senza di noi si può annoiare e diventare ansioso. Tutto questo si ripercuote anche su di noi, che non riusciamo a pensare ad altro che al nostro quattro zampe mentre siamo in ufficio.

Per tranquillizzare sia noi che il cane possiamo affidarci agli asili. Queste strutture pensano proprio a tutto, dai giochi da organizzare al riposino pomeridiano.

Circondato da altri animali e da professionisti che si prendono cura di lui, il peloso affronterà senza problemi il distacco e continuerà a essere allegro e vivace. A Roma gli asili che si occupano degli animali domestici sono diversi, vediamo quelli più adatti alle nostre esigenze.

Cinopoint

Gli animali domestici hanno bisogno di sfogarsi liberamente nel corso della giornata e in questa struttura con più di 10.000 mq potranno correre, giocare e divertirsi in compagnia dei loro simili. L’asilo Cinopoint in Via Augusto Persichetti, gestito da educatori cinofili esperti, si prenderanno cura del quattro zampe organizzando percorsi e attività con l’obiettivo di migliorare il comportamento del pet.

L’asilo pensa anche alle esigenze di noi padroni e alle difficoltà di conciliare il lavoro con il poco tempo a disposizione. Per questo, muniti di uno “scuolabus” con aria condizionata e coibentazione termica, verrà a prendere il peloso direttamente a casa e a riportarlo stanco ma soddisfatto!

Cico&Co

A pochi chilometri dell’Eur in zona Fonte Laurentina, immersi nel verde tipico dell’agro romano, possiamo trovare l’asilo per animali Cico&Co. I quattro zampe hanno a disposizione un grande parco in cui possono muoversi in totale libertà, seguiti dall’occhio vigile degli operatori cinofili qualificati. Tra educazione di base, Rally Obedience, e molto altro, il tempo per i pet trascorrerà in un attimo.

Duffland

Relax e sicurezza: sono questi i due obiettivi che si prefigge Duffland in Via di Baccanello, a Cesano. Alle porte di Roma, nella struttura di circa 2.000 mq, circondati dal verde, possono trovare il giusto refrigerio anche nelle giornate più calde. Tra i tanti servizi che si possono fare all’interno di questa struttura troviamo:

Attività educative e sportive

Puppy class

L’agility dog

Assistenza personalizzata

Non manca proprio nulla al quattro zampe per trascorrere giornate indimenticabili!

Allevamento della Gens Flaminia

Grandi paddock, ampi box in gress e un parco verde recintato, sono queste le carte vincenti dell’allevamento della Gens Flaminia, zona spinaceto (Viale Odone Belluzzi). Dalla mattina fino al tardo pomeriggio, il pet vivrà in un ambiente protetto e sicuro grazie alla presenza di addestratori, veterinari e molti altri esperti.

L’acqua è sempre disponibile nelle giornate più calde, mentre in caso di pioggia ci sono tutte le coperture e i ripari per un riposino al calduccio. Quando il quattro zampe vorrà fare uno spuntino ci sarà sempre cibo di qualità per soddisfare il suo palato.

L’anello di Re Salomone

“Il gioco è un elemento fondamentale nei cani che ne favorisce lo sviluppo” è questa la filosofia dell’asilo L’anello di Re Salomone, si trova a pochi passi dall’incantevole riserva della Marcigliana. Qui, il pet ha a disposizione tutto il verde che può desiderare per trascorrere le giornate lontano dal suo migliore amico umano senza sentirne la mancanza.

Oltre al servizio di asilo vero e proprio, la struttura è dotata di un centro cinofilo, un’area per addestramento e agility dog, ma svolge anche servizio di pensione.

Allevamento Caput Mundi

La parola solitudine in questo asilo non esiste! L’allevamento Caput Mundi in Via Panaro sorge in un quartiere tranquillo facile da raggiungere. Aperto a tutti i cani senza limiti di razza e di età, predilige cani socializzati, per questo è prevista una prova di inserimento. Una volta varcate le soglie della struttura, i pet saranno accuditi in ogni aspetto e i responsabili cercheranno sempre di trovare una soluzione ad ogni necessità.

La Casa di Fido

Un ambiente accogliente e colorato è pronto ad ospitare i quattro zampe che potranno giocare e divertirsi con i loro amici. La casa di Fido si trova sulla via Cassia a Nord di Roma. Le attività che i pelosi possono svolgere sono tante tra cui:

Dog sitting

Addestramento

Giochi olfattivi

Passeggiate in compagnia

Feste di compleanno per i pelosi

Inoltre, questa struttura pensa davvero a tutto. Ad esempio sfruttando la sua vicinanza con il Lago di Bracciano organizza gite spensierate mentre siamo fuori città per un viaggio di lavoro.

Cane docet

L’asilo Cane Docet, aperto dal lunedì al venerdì, assicura la socializzazione dei pet e il rispetto degli altri animali. In Via Campo Tures, zona Castel Fusano, l’asilo, gestito da personale qualificato, insegna a tutti i pet poche ma utilissime regole con le tecniche educative più avanzate.

Dopo una lunga giornata di giochi e divertimenti, se proprio non riusciamo a tornare a riprendere il peloso, l’asilo offre il servizio di taxi dog secondo gli orari concordati con il proprietario. Le zone servite dal servizio sono:

Ostia e Ostia Antica

Acilia

Infernetto

Casal Palocco Axa

Spinaceto Mezzocamino

La scuola dei campioni

Se non vogliamo casa distrutta e un cane infelice, la scuola dei campioni in zona Eur Magliana accoglie il quattro zampe quando siamo a lavoro. Il segreto di questo centro è la passione che mette lo staff nell’accudire ed esaudire le richieste del peloso. Per poche ore, o tutto il giorno, il pet si sentirà sempre l’ospite più gradito e lo ritroveremo festoso e felice al nostro ritorno.

Quella presentata è una short list degli asili per cani presenti in città, ma ce ne sono tanti altri da scoprire!

Sei ancora in dubbio o vuoi approfondire il tema prima di scegliere di iscrivere il tuo cane all’asilo? Leggi qui.