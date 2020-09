Un gatto smarrito è stato ritrovato dopo ben dodici anni. La sua padrona rimane incredula quando riceve la ormai inattesa notizia

Una vicenda che ha lasciato sbalorditi gli stessi protagonisti. Il tutto è iniziato nel 2007 quando Julia Nash, la proprietaria di un gatto sordo, ha smarrito il suo felino.

A distanza di dodici anni la donna ha ricevuto una telefonata inaspettata e ormai insperata: Kitty, il suo micetto scomparso, era stato trovato.

Kitty, il gatto smarrito, ritrova la sua padrona

La sua gatta nera era stata trovata. Anche se sono stati necessari dodici anni per compiere questo miracolo, la proprietaria finalmente si sarebbe potuta ricongiungere alla sua micina.

Quando ha ricevuto la chiamata, Julia è venuta a conoscenza che Kitty era ricoverata in un ospedale per animali della Blue Cross: “È stato un misto di completa incredulità, shock e sorpresa”.

In tutto quel tempo il felino è vissuto per strada ma, una volta condotto in ospedale, la scansione del suo microchip ha svelato che non si trattava di un gatto randagio ma di Kitty. Quando è stata recuperata, la micina non godeva di buona salute, oltre ad essere sorda, era denutrita e aveva una malattia alla tiroide.

La scomparsa di Kitty è avvenuta quando, in seguito al suo divorzio, Julia si è trasferita, lasciando la sua casa a Sutton, Londra. Da allora sono trascorsi più di dieci anni e fortunatamente, nonostante le difficoltà che avrà incontrato, il gatto è riuscito a sopravvivere.

Anche se forse ancora incredula della notizia, la donna non ha perso un attimo e si è precipitata a recuperare la sua amata gattina di ormai sedici anni. Adesso il micio vive con lei e il suo nuovo partner e, dato che vanno molto d’accordo, Julia si augura che Kitty non si allontani di nuovo.

La proprietaria non potrebbe essere più felice per il miracolo avvenuto: “Sono estremamente grata a chi ha condotto Kitty alla Blue Cross e a chiunque si sia presa cura di lei e l’abbia tenuta al sicuro in questi lunghi dodici anni“.

M. L.