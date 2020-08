Vecchietto, sordo e cieco ma sano: Lillo cerca adozione, non lasciamo solo in canile

Caro dolce Lillo, è davvero triste pensare che alla tua tenera età tu sia finito in un canile! Povero vecchietto i tuoi occhi non vedono più, le tue orecchie non sentono…. ti è rimasto solo il suo nasetto e il tuo olfatto che ti guida nel buio alla ricerca di un posticino dove poterti riposare.

Ci sarebbe un’anima buona disposta ad accoglierti e darti un po’ di amore evitando che la tua piccola vita finisca in una triste gabbia? Per favore chiamate…. Lillo ha veramente bisogno di poco, non da alcun fastidio, basta dargli una cuccetta per riposare e una ciotolina con un po’ di pappa. Lillo è di taglia medio piccola non ha nessuna specifica patologia… è solo vecchietto. Sarebbe davvero crudele fargli finire i suoi giorni “solo come un cane” senza una carezza e un po’ di affetto.

Per info: Associazione L.I.D.A. Versilia 3477780841; 3472612527; 3477413043