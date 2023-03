Il cane sordo che è tornato al rifugio più volte, non si è perso d’animo e continua a sperare

PUBBLICITA

di Giulia Ranalletta

Dopo essere tornato al rifugio più volte, questo povero cane non ha smesso di sperare in un lieto fine. Ha avuto tanti problemi, eppure lui sa che da qualche parte nel mondo, c’è la sua persona che non vede l’ora di condividere la sua vita con lui.

Chompers, è così che si chiama questo bellissimo cane, la prima volta che è finito al rifugio era completamente triste. Non capiva perché i suoi ex proprietari avessero deciso di lasciarlo lì, ma i volontari se ne sono accorti presto.

Infatti, il cagnolone era sordo e questo era il motivo del suo abbandono. Anziché aiutarlo e stargli vicino, la sua ex famiglia ha deciso di liberarsi di lui. Lui era triste e si sentiva solo, ma i volontari hanno fatto di tutto per trovargli una nuova casa.

Purtroppo però, niente è andato come speravano tutti. Dopo un’adozione infatti, il cane è tornato di nuovo al rifugio. Il fatto che fosse sordo dava problemi ai nuovi proprietari e non volevano prendersi cura di un quattro zampe che non sentiva nulla.

Ed ecco che il povero Chompers si è ritrovato di nuovo solo. Dopo tutti questi abbandoni, però, lui non ha mai smesso di sperare. Nonostante il dolore, il cane sa che prima o poi anche per lui arriverà la famiglia dei suoi sogni.

Chompers vorrebbe solamente essere amato per ciò che è e i volontari non smetteranno di cercare gli umani giusti per lui. Sì, è sordo, ma non per questo non sa amare. Anche lui può giocare, anche lui può fare tutto quello che fanno i suoi simili.

Questo cane meraviglioso merita soltanto di essere coccolato e di essere felice. Lui ha bisogno di persone speciali che lo accettino per ciò che è e che si prendano cura di lui nel migliore dei modi. E proprio come previsto, per lui è arrivata l’umana giusta e ora si sta godendo la vita tra amore e felicità! Niente poteva andare meglio di così!