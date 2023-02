PUBBLICITA

Usciva solo la testa e le zampe anteriori da sotto le macerie di un palazzo crollato a Iskenderun, un distretto della provincia meridionale turca di Hatay, una delle zone colpite dal terremoto che ha causato migliaia di persone morte.

Lui è Pamuk (tradotto Cotone) ed è stato estratto vivo non senza fatica: i soccorritori hanno lavorato con le mani per riuscire a liberarlo, mentre lui li guardava rifiutando addirittura l’acqua in attesa che quel suo incubo finisse.

Alla fine ci sono riusciti e le cronache locali raccontano che il cane si trovava a casa di amici del proprietario perché, quest’ultimo, era ricoverato in ospedale.