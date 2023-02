Sordo, con un occhio blu e uno marrone Buddy che nessuno vuole adottare

PUBBLICITA

di Danilo Mainardi

Sono tristemente significative le poche parole con cui Susan Tonner, funzionaria del Dog Trust britannico, descrive la poco fortunata situazione di Buddy, un cane bastardo da due anni ospite di un canile in Scozia. In quei due anni almeno mille cani sono stati adottati con successo, ma Buddy è lì. Dice Susan: «Ogni giorno visitatori motivati ad adottare un cane passano davanti alla sua gabbia, rallentano, ma subito proseguono verso altre gabbie». Forse, continua Susan, perché Buddy ha gli occhi diversi – uno blu, uno marrone – ed è sordo. Probabilmente è così. Sta di fatto che a lui sembra precluso un futuro migliore, una vita in famiglia, un legame con un padrone.

Ho guardato a lungo la foto di Buddy e vedo altri tratti che forse non ce la fanno ad attirare e trattenere uno sguardo frettoloso: orecchie strane, un po’ puntute, un muso spigoloso, una testa dal profilo netto non bombato. Insomma non ha molto di quei segnali infantili, sempre più enfatizzati in quasi tutte le razze canine perché accuratamente selezionati dagli allevatori. È quello che cerca e vuole la maggior parte della gente: un cane che sia un cucciolo perenne, con occhi tondi allegri, un muso morbido, orecchie basse, testa tonda. Ma Buddy non appartiene ad una razza.

Lui è parte di quella schiera infinita di bastardi tutti diversi, di quell’enorme variabilità prodotta dal libero e casuale mescolamento delle razze, frutto di una situazione in cui è venuta meno, in parte, la pressione della selezione naturale e in cui, d’altro lato, non si fa più sentire quella artificiale. I colori diversi degli occhi di Buddy vengono da lì, da quegli allegri, liberi accoppiamenti da cui nasce ciò che nasce e scampa di tutto un po’. E la sua sordità, probabilmente, è il marchio di una vita grama, di stenti, nelle strade. Veniamo dunque all’aspetto cinofilo, inteso come amore per i cani, più che per le razze.