Questo cane sordo comunica con la padrona in un modo molto speciale

di Flavia Chianese

«Parlate con i vostri cani sordi: possono sentirvi» scrive sulla sua pagina Facebook la padrona di BB: ci vogliono complicità, pazienza e i trucchetti giusti!

Chi ha detto che i cani non udenti non possono comunicare come tutti gli altri con il padrone? È solo questione di addestramento, condito da un po’ di pazienza, dedizione e i giusti consigli.

La padrona di Bb questo lo sa e perciò ha deciso di condividere con i suoi followers un video in cui mostra il suo modo di comunicare con i suoi cani sordi.

Il linguaggio dei segni di BB

Se il cane non sente o ci sente poco bisogna puntare tutto sulla vista, sul contatto visivo e sul linguaggio del corpo. Se è nato sordo, sarà più facile abituarlo all’addestramento, ma se ha perso l’udito sarà comunque possibile continuare a comunicare con lui: BB ne è la prova vivente.

Questo splendido Border Collie non udente, grazie alla dedizione e all’audacia della sua padrona, esegue alla perfezione più di 12 comandi, solo guardando i gesti delle mani -ai quali è sempre attentissimo-.

Il video mostra alcuni gesti chiari e semplici per addestrare il cane che possono essere intuiti rapidamente:

Seduto

Bravo

Andiamo a fare i bisogni

Aspetta

Riporta

Usciamo

Andiamo a dormire

Prestami attenzione!

Indietro

Andiamo a fare un giro in auto\ una passeggiata

Cerca il gioco

Ti voglio bene

Prendersi cura di un cane sordo

BB è molto più attenta di molti dei nostri cani udenti: è davvero impeccabile e pende letteralmente dalle labbra della padrona!

«Parlate con i vostri cani sordi, vi ascoltano!», si legge alla fine del video.

Così la donna vuole spronare i padroni di questi cani a non rassegnarsi, spiegando che con il giusto metodo si possono ottenere grandi risultati nella comunicazione, ma anche, e soprattutto, nella complicità con il proprio 4 zampe!