Rufus, il cane sordo che ha ritrovato la sua famiglia dopo un anno

La storia di questo cagnolone che si chiama Rufus non è iniziata nel migliore dei modi, ma fortunatamente ha avuto il lieto fine che meritava.

Lui, purtroppo, è nato sordo ma ha affrontato sempre ogni difficoltà con lo spirito giusto.

Rufus non si è mai fatto problemi sul suo udito che non funzionava alla grande, ma ha sempre cercato di usare al meglio gli altri suoi sensi. Grazie alla sua famiglia, non è stato così difficile per lui. Lo hanno sempre aiutato in tutto.

Un giorno però, il cagnolone ha trovato il cancello socchiuso ed ha deciso di fare un giro da solo. Purtroppo, la curiosità lo ha spinto troppo lontano da casa e non è più riuscito a ritrovarla. Rufus era scomparso e i suoi umani erano disperati.

Hanno appeso volantini ovunque, lo hanno cercato dappertutto e sapevano bene che per un cane sordo era ancora più difficile sopravvivere ai pericoli della strada. Non si sono mai arresi, eppure del cagnolone non c’era alcuna traccia.

Rufus sembrava sparito nel nulla. I giorni passavano e molto presto sono diventati mesi e poi anni. La sua famiglia ormai pensava che non lo avrebbe più rivisto. Stavano perdendo le speranze di ritrovarlo, ma qualcosa è cambiato.

Dopo più di un anno dalla sua scomparsa, ecco che i suoi umani hanno ricevuto una chiamata da un rifugio di un’altra città. Loro non riuscivano a crederci, ma il microchip ha tolto ogni dubbio: quello era proprio il loro Rufus!

Senza perdere tempo sono andati a prenderlo e appena il cagnolone li ha visti ha cambiato sguardo. Lui era così felice di rivederli che ha iniziato a saltare e a scodinzolare a più non posso. La loro riunione è stata talmente bella che ha fatto commuovere tutti i presenti!

Niente poteva andare meglio di così per loro! Il cagnolone è riuscito a sopravvivere per miracolo e dopo più di un anno in strada, ha ritrovato la sua famiglia ed è tornato alla sua vita precedente.

Rufus non è riuscito a trattenere la sua felicità, perché è finalmente a casa!