Catanzaro. I Vvf salvano Labrador sordo cieco caduto all’interno di un pozzo

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale con supporto di unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenute alle ore 12.00 circa in via per Gimigliano nel comune di Catanzaro per salvataggio animale