La labrador che, quando è ora di uscire, va a chiamare la sorellina sorda: il video è virale

Ogni volta che si esce per una passeggiata, Lily va a chiamare la sorellina sorda che altrimenti non sentirebbe il richiamo della padrona. Il video commovente ha fatto il giro del mondo

Amore è prendersi cura dei più fragili anche nelle piccole cose, come le passeggiate quotidiane.

Così, il commovente video della labrador Lily, che ogni volta che si esce va a chiamare la sua sorellina sorda, ha fatto il giro del web.

Lily già accudisce con tutto il suo amore la padrona Bridget, sulla sedia a rotelle, ma ultimamente anche l’altro cane di famiglia, Kinley, ha avuto qualche problema di salute, e la giovane labrador nera si sta prendendo cura anche di lei.

Kinley infatti è diventata sorda, ma la grande amicizia sviluppatasi nel tempo con Lily è stata di aiuto: ogni volta che Bridget vuole portare le sue due cagnolone fuori per una passeggiata, infatti, dice a Lily di andare a chiamare Kinley (che non sentirebbe il richiamo vocale, essendo non udente). Così Lily parte scodinzolando e gira per la casa fino a quando non trova la ‘sorella’, la avverte sfiorandola con il muso e le fa chiaramente capire che deve seguirla. Cosa che Kinley fa alla perfezione.

I video commoventi sono caricati su Instagram, sul profilo @lily_evans_service_pup, e hanno fatto il giro del mondo.



“È la cosa più tenera che ho visto in tutto il giorno” dicono i commentatori. E poi anche: “Che magnifico legame c’è tra le due cagnoline”, “Mi scaldano il cuore”, “Che intelligente”, “Bel lavoro Lily, tu e Kinley siete davvero una coppia incredibile”