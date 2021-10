Pubblicità

Non tutti a questo mondo hanno un cuore in grado di amare incondizionatamente il prossimo; diventa ancora più difficile quando si parla di animali. D’altronde, secondo la visione di alcuni, perché di dovrebbe amare qualcuno che non può darci nulla in cambio?

di Giulia Santamaria

Ciò che queste persone non capiscono è che molto spesso un animale può regalarci molto più di qualsiasi essere umano e l’uomo di questa storia lo sa bene. Il signore in questione infatti, dopo aver ricevuto un morso da parte di un randagio, non si è comunque arreso ed è riuscito a tirar fuori la parte più tenera del cane, che era solo molto spaventato.

Jorge Jaime risiede a Città del Messico ed è un signore molto famoso nella sua cittadina perché è una persona veramente gentile e un grande amante degli animali. Jorge si impegna abitualmente, e ormai da molti anni, nel portare da mangiare ai cani randagi più bisognosi; non riesce proprio a pensare che siano abbandonati a se stessi, ma non può nemmeno portarli tutti a casa con sé. Un giorno mentre era impegnato in questa sua solita attività, un cucciolo, unitosi da poco al gruppo di Jorge, lo ha morso.

Jorge avrebbe potuto cacciarlo o picchiarlo, ma non lo ha fatto. Ansi, da vero uomo carico d’amore ha continuato a nutrire l’animale, dandogli una seconda possibilità. “Mi ha morso e l’ho ripagato con amore e oggi gli do da mangiare tutti i giorni“, ha scritto Jorge in un post su Twitter dove racconta la sua storia. Adesso tra i due c’è un bellissimo legame affettivo e il cagnolino gli corre incontro festoso tutte le volte che lo vede. A volte la vita dei randagi è veramente difficile; bisogna ricordarlo quando si interagisce con loro, per cercare di capire al meglio i loro comportamenti.