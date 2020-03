Oggi si ricorda la beata Benedetta di Assisi, entrata fra le Clarisse nel 1214.

Scomparsa santa Chiara nel 1253, Benedetta le succede come guida del monastero di San Damiano. In precedenza, era stata badessa a Siena e nel perugino. Dopo la morte di Chiara, le viene affidato il breviario usato da san Francesco. La sappiamo presente al processo di canonizzazione di Chiara, anche se pare non abbia deposto. Alcuni storici collocano la data della morte di Benedetta al 16 marzo 1260.

Le sue reliquie sono conservate in Santa Chiara, ad Assisi.

Si festeggiano anche: Beato Giovanni Cacciafronte de Sordi; San Serpione; Sant’Eusebia.

