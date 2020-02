Segnalate due ragazze in azione alla Rovigo in Love

Un nuovo – ma neanche troppo – raggiro è stato messo in atto nella mattinata di domenica, anche in piazza Vittorio, mentre erano in corso i preparativi della Rovigo in Love.

Due ragazze, secondo le testimonianze, avrebbero avvicinato alcuni podisti spiegando di stare raccogliendo fondi per una associazione che aiuta i non udenti. Affermazione che, però, sarebbe rimasta senza rfiscontro. Tanto che qualcuno ha ritenuto anche fosse il caso di chiamare la polizia.

Vista la malaparata, allora, le due hanno deciso di scappare. Per evitare raggiri di questo tipo, è sempre consigliabile domandare alle persone che chiedono una donazione documentazione della associazione o dell’ente dal quale dicono di provenire. Nei casi dubbi, è sempre raccomandabile chiamare le forze dell’ordine.

