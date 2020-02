Su una proposta di Jeanne Vicerial, borsista all’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Nel 2018, Olivier Saillard ha iniziato una ricerca d’abbigliamento sotto forma di t-shirts o camicie over size comprate su internet a basso prezzo.

Su di questi archetipi, che costituiscono il guarda-roba tradizionale e contemporaneo, Romain Blot e un’assemblea di studenti da lei formati per l’esercizio, sono intervenuti per plissettare e drappeggiare i vestiti.

A mano, secondo la tradizione della haute couture, ogni pezzo dall’apparenza ordinaria è così portato verso l’eccellenza discreta di un lusso antico grazie ai talenti di Amalia Vairelli, che fu modella per Madame Grès e musa di Yves Saint-Laurent, e Romain Blot, modista per Madame Grès (1903-93), conosciuta per i suoi celebri drappeggi antichi.

La performance proposta il 20 Febbraio è una dimostrazione in diretta dell’arte del drappeggio. Davanti ad una assemblea, delle t-shirts prendono vita poco a poco, in relazione direttamente proporzionale alle pieghe fissate, mentre Romain Blot, Amalia Vairelli e Olivier Saillard presentano i ricordi e le esperienze degli atelier haute couture della celebre e discreta stilista. La performance si concluderà con una piccola sfilata dei pezzi ritoccati.

Ingresso libero nei limiti dei posti disponibili

Programmazione Culturale Villa Medici