GINEVRA NERVI, cantautrice e compositrice di musica elettronica, realizza alcuni brani della nuova e attesissima stagione della serie televisiva targata Rai “IL CACCIATORE” per la regia di Davide Marengo e interpretata da Francesco Montanari, in onda su Rai 2 dal 19 febbraio .

Per la colonna sonora, ancora una volta firmata dal compositore Giorgio Giampà, sono stati scelti quattro brani di GINEVRA (che faranno parte anche del prossimo album della cantautrice e compositrice).

NOTE DELL’AUTRICE:

“Sono brani a cui sono particolarmente legata e vederli in ‘scena’ su una serie di questo calibro, affiancati ancora una volta alle musiche di Giorgio Giampà, mi rende molto felice. Sono una grande fan de Il Cacciatore, e ricordo di aver visto la prima stagione diverse volte”.

IL BRANO WOOD, REALIZZATO CON GILDA OLIVERI

Wood è uno dei brani a cui l’artista si dice più legata, realizzato assieme all’attrice di testi Gilda Oliveri, con cui Ginevra aveva già collaborato in passato.

Ginevra: “Il testo della Oliveri ha creato il match perfetto sulla melodia che stavo realizzando, e le stesse parole hanno reso il tutto estremamente armonico. Questa cosa è molto rara quando si affida la scrittura di un testo a qualcun’alto, specie per chi come me è abituato a scrivere i testi in totale autonomia. Ma volevo provare a vedere se e che tipo di sinergia sarebbe potuta nascere e, in questo caso, devo dire di aver fatto davvero la scelta giusta”.

BIOGRAFIA

Ginevra Nervi è una cantautrice e compositrice di musica elettronica nata a Genova. Le sue radici musicali affondano nella New Wave e nel Synth Pop, con profonde influenze dall’elettronica nord europea.

Nel 2014 la prima collaborazione nel mondo delle serie tv, con la sigla de Il Commissario Rex diretta dai Manetti Bros. Negli anni seguenti alcuni dei suoi brani compaiono su altre serie tv come L’ispettore Coliadro (2016) e nel film The Start Up di Alessandro D’Alatri (2017).

Oggi le sue collaborazioni come autrice di brani originali compaiono nella serie Il Processo di Stefano Lodovichi (2019) e nella seconda stagione de Il Cacciatore di Davide Marengo (2020).

Ginevra ha firmato la colonna sonora del film L’ultimo Piano prodotto dalla scuola di cinema Gian Maria Volontè e ha iniziato una prima collaborazione sul fronte internazionale firmando la colonna sonora del cortometraggio messicano Lactea di Lea Soler (2019

