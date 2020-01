Il 5 febbraio esce P!2, il nuovo singolo della cantautrice e compositrice di musica elettronica Ginevra.

Dopo un periodo di pausa dall’uscita del suo primo (2013), l’artista si è dedicata allo studio della musica sperimentale, trovando nuove fonti di ispirazione nella musica d’avanguardia e facendo ricerca anche nell’ambito dell’audiovisivo.

Questo progetto arriva quindi alla fine di un percorso di ricerca artistica che ha portato alla realizzazione di un brano dai forti tratti intimisti, come ha spiegato la stessa autrice.

La struttura di P!2 è semplice e si sviluppa a partire da una grande texture composta da loops vocali, armonizzazioni e manipolazioni attraverso il pitch shift – particolarmente amato e usato dall’autrice in molti dei suoi ultimi lavori. Un espediente sonoro che le ha permesso di cambiare completamente il tono della sua voce, dandole un timbro innaturale, quasi grottesco.

Il brano si sviluppa come un vero e proprio flusso di coscienza, allontanandosi quindi dalla classica struttura tradizionale del “pop” (strofa, ritornello ecc.).

Per il mix del brano è stata affiancata dal Mix Engineer torinese Maurizio Borgna (Sicario di Jóhann Jóhannsson; Solo di Mana; Kepler di Tomat Petrella –, recentemente nominato ai Grammy con il disco di Sebastian Plano Verve) e dalla Mix e Mastering Engineer egiziana Heba Kadry che risiede a Brooklyn (ha lavorato per alcuni dei maggiori artisti internazionali, da Bjork a Sakamoto, da Mica Levi agli Slowdive).

NOTE DELL’AUTRICE

“P!2 credo sia uno dei pezzi più introspettivi del nuovo disco. Il brano parla di mostri interiori, di violenza, della paura di perdersi e di non ritrovare più se stessi alla fine di un lungo cammino. È un brano molto intimo e lo strumento che per me rappresenta un’intimità più genuina è la voce.

Anche l’incedere del brano e la struttura che seguono servono ad esprimere proprio queste emozioni, queste angosce universali. Non mi sono posta minimamente il problema della struttura musicale. Ho lasciato che questa si creasse in qualche modo da sé”.

IL VIDEOCLIP

La realizzazione del videoclip è stata curata da: Gabriele Ottino alla regia e al montaggio, Paolo Bertino alla direzione della fotografia e luci, e Sharon Ritossa che si è occupata del photo shooting del videoclip e del concept visivo per il singolo e l’album.

BIOGRAFIA

Ginevra Nervi è una cantautrice e compositrice di musica elettronica nata a Genova. Le sue radici musicali affondano nella New Wave e nel Synth Pop, con profonde influenze dall’elettronica nord europea.

Nel 2014 la prima collaborazione nel mondo delle serie tv, con la sigla de Il Commissario Rex diretta dai Manetti Bros. Negli anni seguenti alcuni dei suoi brani compaiono su altre serie tv come L’ispettore Coliadro (2016) e nel film The Start Up di Alessandro D’Alatri (2017).

Oggi le sue collaborazioni come autrice di brani originali compaiono nella serie Il Processo di Stefano Lodovichi (2019) e nella seconda stagione de Il Cacciatore di Davide Marengo (2020).

Ginevra ha firmato la colonna sonora del film L’ultimo Piano prodotto dalla scuola di cinema Gian Maria Volontè e ha iniziato una prima collaborazione sul fronte internazionale firmando la colonna sonora del cortometraggio messicano Lactea di Lea Soler (2019).

