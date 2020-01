Tornano le domeniche ecologiche per contenere le emissioni inquinanti e promuovere la mobilità alternativa e sostenibile. Come stabilito con memoria di Giunta del 3 dicembre scorso, il primo appuntamento con il blocco totale del traffico all’interno della Fascia Verde (con le deroghe precisate nelle ordinanze della Sindaca di volta in volta promulgate) è fissato per il 19 gennaio. Nessuno stop, invece, è stato deciso per sabato 18, viste le ultime previsioni di ARPA Lazio che hanno indicato un progressivo miglioramento della qualità dell’aria.

Le domeniche successive sono il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo (salve possibili modifiche delle date, in funzione di eventi ad oggi non prevedibili e per prevalente interesse pubblico). Le giornate sono state scelte tenendo conto degli andamenti meteo (periodi in cui prevale statisticamente la stabilità atmosferica, causa di peggioramento della qualità dell’aria) ed evitando la concomitanza con festività religiose e grandi eventi sportivi. Previsto in quei giorni il potenziamento del trasporto pubblico.

Più informazioni, e la possibilità di consultare la memoria di Giunta, nelle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale.

RED

