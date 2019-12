È tornata la magia del Natale in via Veneto, la strada della Dolce Vita.

Giovedì sera la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, dell’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini, dell’amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma e della presidente dell’associazione Via Veneto Teresa Donvito.

L’evento, promosso dall’associazione Via Veneto, è stato realizzato attraverso la collaborazione tra Roma Capitale e Acea, mentre il Servizio Giardini ha sfoltito alcune magnolie per valorizzare l’illuminazione.

“Dopo decenni sono tornate le luminarie natalizie in via Veneto. Un addobbo che rispetta l’identità di questo luogo, un luogo speciale e un pezzo pregiato della storia di Roma. Con Acea stiamo riportando la luce in centro e in periferia, in quartieri e piazze rimasti finora al buio. Dopo l’Albero di Natale Spelacchio in piazza Venezia e le luminarie di via del Corso, abbiamo voluto prolungare questo filo di luce fino a qui. Ringrazio Acea per la preziosa collaborazione e l’associazione Via Veneto per la calorosa accoglienza. La sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini è sempre vincente”, afferma la sindaca Virginia Raggi.

