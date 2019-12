“Spelacchio”, l’albero di Natale di Roma, torna a piazza Venezia. Sarà un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di oltre 22 metri di altezza e proveniente da Cittiglio (Varese). Sarà illuminato con 80mila luci led e decorato con 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve. Ad inaugurarlo, come da tradizione, il prossimo 8 dicembre sarà la sindaca Virginia Raggi.

Ad aggiudicarsi la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale è stata IGPDecaux. I costi totali dell’allestimento sono a carico dello sponsor Netflix. L’operazione, quindi, per l’Amministrazione Comunale è a costo zero.

L’albero di Natale, illuminato con luci led a basso consumo energetico, rimarrà acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio 2020. I colori predominanti per luci e addobbi saranno rosso e oro, con un tocco d’argento, per valorizzare l’allestimento tradizionale. Il puntale, alto 1,5 metri, avrà la forma di una stella cometa. Prevista anche quest’anno un’area interaction per famiglie e bambini ispirata al primo film di animazione di Netflix, Klaus, dove sarà possibile scattare foto e selfie in compagnia di Jesper e Klaus. Ci sarà inoltre la possibilità di inviare le tradizionali letterine attraverso un ufficio postale interattivo realizzato completamente a misura di bambino.

“Piazza Venezia, anche quest’anno, torna a essere il cuore pulsante del Natale di Roma”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. “Spelacchio è ormai diventato una vera e propria star. L’anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell’area dell’albero. Anche questa volta sarà un’operazione a costo zero per i cittadini romani che potranno ammirare il ritorno di Spelacchio in tutta la sua bellezza”.

L’accensione del nuovo “Spelacchio” a piazza Venezia è prevista intorno alle 19 e l’evento comporta modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico: dalle 15 (informa Roma Mobilità) sarà chiusa piazza Venezia tra piazza Madonna di Loreto e via Cesare Battisti. Dalle 17 sarà chiusa l’intera piazza e si potrà transitare solo sull’asse via Cesare Battisti-via del Plebiscito, con l’istituzione del doppio senso di circolazione su via del Plebiscito. Possibili ulteriori chiusure a via del Corso, via Cesare Battisti e via del Plebiscito. Deviate o limitate le linee bus H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 360, 492, 628, 715, 716, 781, 916F e C3.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, è anche il giorno dell’omaggio alla statua della Madonna a piazza Mignanelli (piazza di Spagna) e dell’omaggio del Papa a Maria salus populi romani a Santa Maria Maggiore. In programma, anche per queste cerimonie, modifiche temporanee al traffico, chiusure, deviazioni o stop al trasporto pubblico (come la sospensione dalle 10 della fermata metro A Spagna). Tutti i dettagli nella news su muoversiaroma.it .

