Da oggi al 22 dicembre torna il CUBO FESTIVAL che rende omaggio al Cinema e l’audiovisivo con il CUBO CINE FESTIVAL E IL CUBO CINE AWARD. Nel bellissimo centro storico di Ronciglione si svolgerà l’organizzazione del festival realizzata dall’Associazione A.R.C.A. In questi giorni il Cubo Cine Festival propone ai numerosi e sempre crescenti spettatori i film usciti nell’anno in corso e i grandi capolavori del passato. Proiezioni, conferenze, dibattiti e corsi gratuiti. Oltre al cinema il festival omaggia l’audiovisivo e tutto quello che ruota intorno.

Quest’anno i vincitori del Cubo Cine Award sono: Miglior Film e Miglior Regia a Marco Bellocchio per “Il Traditore” e Pierfrancesco Favino come Miglior Attore, Miglior Opera Prima a Manfredi Lucibello per “Tutte le mie notti”, Miglior Produzione ai Manetti Bros. per “Tutte le mie notti”, Miglior Sceneggiatura a Carlo Sironi e Miglior Attore emergente a Claudio Segaluscio per “Sole”, Miglior documentario a Stefano Liberti e Enrico Parenti per “Soyalism”, Miglior Thriller a Dario Germani e Migliori Effetti Speciali a Sergio Stivaletti per il film “Lettera H”. Infine, i due premi alla carriera, quest’anno vanno a Claudio Fragasso e Sergio D’Ofizi.

Qui di seguito il programma completo

CUBO CINE FESTIVAL 2018 – PROGRAMMA

Giovedì 19 dicembre

– ORE 09.00 IL CINEMA SCUOLA –

Proiezione Il Gobbo di Notre Dame di Gary Trousdale e Kirk Wise – Scuola Elementare Virgili

– ORE 10.30 IL CINEMA SCUOLA

Wonder di Stephen Chbosky – Sala del Collegio

– ORE 16.00 – 19.00 CORSO DI CINEMA PER I BAMBINI – GIOCHIAMO A FARE UN FILM – Sala del Collegio

VENERDI 20 DICEMBRE

– ORE 10.30 IL CINEMA A SCUOLA

Proiezione “L’Onda Rossa” di Dennis Gansel – Sala del Collegio

– ORE 16.00 RONCIGLIONE CITTA’ DI CINEMA

Proiezione La vita è bella di Roberto Benigni – Sala del Collegio

– ORE 18.30 CORSO DI CINEMA PER BAMBINI – GIOCHIAMO A FARE UN FILM

Proiezione del film realizzato dai bambini del corso – Sala del Collegio

– ORE 21.00 PERFORMANCE ARTISTICA DEDICATA AL CINEMA

Cinema Emozione di Stefano Cianti – Sala del Collegio

– ORE 21.30 CUBO CINE AWARD 2019 – MIGLIOR OPERA PRIMA E PRODUZIONE

Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello – Premio a Manfredi Lucibello e Manetti Bros. – Sala del Collegio

– ORE 23.55 CINEMA ROUND MIDNIGHT (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA)

Non ci resta che piangere di Benigni e Troisi – Sala del Collegio

SABATO 21 DICEMBRE

– ORE 11.00 RONCIGLIONE CITTA’ DI CINEMA

La ragazza di Bube di Luigi Comencini – Sala del Collegio

– ORE 16.00 IL CINEMA DI NATALE (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA)

Opopomoz di Enzo D’Alò – Proiezione e dibattito sul film – Sala del Collegio

– ORE 18.00 CUBO CINEMA AWARD 2019 – MIGLIOR SCENEGGIATURE E ATTORE EMERGENTE

Sole di Carlo Sironi – Premio a Carlo Sironi e Claudio Segaluscio – Sala Conferenze BCC

– ORE 21.30 CUBO CINE AWARD 2019 – MIGLIOR REGIA, FILM E ATTORE

Il Traditore di Marco Bellocchio – Premio a Marco Bellocchio e Pier Francesco Favino – Sala del Collegio

– ORE 23.55 CINEMA ROUND MIDNIGHT (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA)

Vacanze di Natale di Carlo Vanzina – Sala del Collegio

DOMENICA 22 DICEMBRE

– ORE 11.00 CUBO CINE AWARD 2019 – MIGLIOR DOCUMENTARIO

Soyalism di Stefano Liberti ed Enrico Parenti – Consegna del Premio – Sala del Collegio

– ORE 16.00 IL CINEMA DI NATALE (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA)

Il figlio di Babbo Natale di Sarah Smith – Proiezione e dibattito sul film – Sala del Collegio

– ORE 18.00 CUBO CINE AWARD 2019 – PREMIO ALLA CARRIERA

Palermo Milano – Solo andata di Claudio Fragasso – Consegna del Premio – Sala del Collegio

– ORE 21.30 CUBO CINE AWARD 2019 – MIGLIOR THRILLER ED EFFETTI SPECIALI

Lettera H di Dario Germani – Premio a Germani e Stivaletti – Sala del Collegio

– ORE 23.55 CINEMA ROUNF MIDNIGHT (RASSEGNA CINEMATOGRAFICA)

Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli – Sala del Collegio

