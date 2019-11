Una delle truffe più vecchie del mondo, che torna di moda anche a Rovigo nel 2019.

Negli ultimi giorni, infatti, diverse persone hanno notato una ragazza avvenente, chiedere soldi per un’associazione di sordomuti.

In tanti hanno diffuso l’allarme sui social network, per mettere in guardia così altri cittadini. Un lettore, ad esempio, segnala: “C’è una bella ragazza in zona Fattoria/McDonald’s che fa finta di essere sordomuta e chiede cash per la sua finta associazione. State attenti a non dare soldi, qualsiasi donazione di qualsiasi entità deve essere certificata da una ricevuta (bancaria o postale) con i dati dell’associazione e del contribuente” così il ragazzo invita i rodigini a prestare la massima attenzione e a non cadere nel tranello.

La finta sordomuta è stata notata sia mercoledì mattina, che nel pomeriggio di martedì, sempre in località Borsea, vicino al centro commerciale.

Non sono state fatte denunce, ma, in questo caso, al primo dubbio, il consiglio è sempre quello di rivolgersi alle autorità competenti.

