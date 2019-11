Si svolgerà giovedì 28 novembre alle 20:30 presso l’Auditorium del Seraphicum, “If Beethoven was a punk”, già andato in scena per l’anteprima presso la Sala Uno Teatro di Roma (sold out).

Lo spettacolo, organizzato da Sperimentiamo – arte musica teatro, alterna musica e parole e conduce a un finale del tutto inaspettato. Di pari passo con la musica e lo storytelling, i WakeUpCall e Made in Tomorrow hanno portato avanti un altro progetto: una graphic novel, firmata dalla fumettista Arianna Vittoria Beffardi. Durante la rappresentazione, quindi, il racconto è accompagnato dalle sue tavole, che creano un’atmosfera ancora più avvincente. “If Beethoven was a punk” stravolge le regole degli spettacoli tradizionali e punta su una formula nuova, composta da musica, parole e fumetti. Lo storyteller prende per mano gli spettatori e li trascina all’interno di quest’avventura, lasciando che ognuno interpreti a suo modo il racconto. Le canzoni si incastrano perfettamente con il susseguirsi degli avvenimenti e danno forza al significato del racconto. Lo spettacolo risulta molto interessante anche a livello didattico poiché avvicina i ragazzi a brani di musica classica e ai grandi compositori ( Halleluja di Haendel, Quinta Sinfonia di Beethoven, Canzonetta di Mozart e tanti altri ). I brani dopo un inizio classico vengono trasformati in brani rock. Sorge allora la domanda: se Beethoven o Mozart fossero vissuti nel XX secolo sarebbero diventate delle rockstar? Probabilmente sì o almeno è quello che ci piace pensare. L’immaginazione è il potentissimo filo conduttore dello spettacolo, che tiene incollato lo spettatore alla poltrona fino alle fine.

If Beethoven was a punk” ha come protagonista Alex, giovane musicista che sogna di sfondare con la sua rock band. L’ispirazione, però, tarda ad arrivare e il suo cammino sembra costellato da troppi ostacoli e a un certo punto mollare tutto sembra inevitabile. Per fortuna in suo soccorso arrivano nonna Muse, arzilla vecchietta con un passato da groupie, e la sua comitiva di amici alquanto particolare. Tra le sue frequentazioni, infatti, spiccano un certo Ludwig van Beethoven e tutti i suoi compagni di bevute: Mozart, Bach, Haydn, Händel, Chopin,Debussy, Cajkovskij, Vivaldi, Wagner, Bizet, Rossini, Dvorák. Un’allegra banda che la sera ama riunirsi per fare baldoria e suonare un po’, pronta a dimostrare ad Alex che per sfondare nella musica non basta il talento, servono anche tenacia e un pizzico di follia. E quando si è disposti a osare, non c’è talent show che regga…

Made in Tomorrow: nasce come azienda per la valorizzazione di beni e servizi tramite le nuove tecnologie. Nel tempo si apre a nuovi settori, dalla comunicazione all’advertising, passando per il videomaking e i Beni culturali. Il mondo digitale, nelle sue infinite declinazioni, è il filo conduttore.

WakeUpCall: rock band italiana nata nel 2010. Registra i primi pezzi con il produttore americano Beau Hill (che ha lavorato con artisti del calibro di Eric Clapton e Alice Cooper). Nel 2012 esce il primo album, “Batteries are not included”. Nel gennaio 2017 esce il secondo album, “If Beethoven was a punk”. Dal 2011 a oggi ha realizzato oltre 200 concerti in Italia e all’estero.

Arianna Vittoria Beffardi: in arte AVB, dimostra sin dai primi anni un forte interesse per l’arte. In seguito agli studi classici, si iscrive all’Accademia delle arti figurative e digitali, specializzandosi nel disegno e nella narrazione a fumetti. Ospite a numerose fiere quali Romics, Cartoon Village e Muso Festival, organizza laboratori di disegno nella provincia di Roma ed è illustratrice per numerose band romane, per la casa editrice Eretica edizioni e altre case produttrici di gdr.

