E’ partito il bando per la I edizione del Premio Letterario Asylum Horror Story, un concorso organizzato e promosso da Asylum Press Editor, dedicato a racconti inediti di genere horror e fantastico.

Lo scopo del premio è valorizzare e approfondire la creatività narrativa legata al genere horror e a quello fantastico, in tutte le loro sfumature.

Il Premio si inserisce all’interno della cornice dell’Asylum Fantastic Fest, Festival interamente dedicato al mondo del fantastico raccontato attraverso il cinema, la letteratura, il fumetto, il teatro e l’arte in tutte le sue declinazioni. La seconda edizione del Festival si terrà a Valmontone dal 14 al 17 maggio 2020.

I racconti finalisti saranno pubblicati in un’antologia dedicata al premio che sarà edita da Asylum Press Editor. Il vincitore sarà comunicato in occasione della Seconda Edizione dell’Asylum Fantastic Fest.

Per partecipare basta inviare un racconto inedito di lunghezza massima di 40.000 battute spazi inclusi a tema horror, fantastico, thriller, sci-fi, weird e relativi sottogeneri.

Il termine ultimo per l’invio dei racconti è il 31 gennaio 2020.

La giuria che decreterà i vincitori è formata dalla Presidente di Giuria, la scrittrice Cristiana Astori, lo sceneggiatore e scrittore Antonio Tentori e dagli scrittori Serena Aronica e Danilo Campanella.

