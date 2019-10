Un weekend di cultura sempre ricco di incontri, eventi, mostre, attività. E in occasione della prima domenica del mese, il 6 ottobre, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

Un fine settimana speciale, dunque, per i residenti, ma anche per tutti gli altri visitatori che vogliono concedersi di dedicare qualche ora immersi nella bellezza dell’arte, nella storia e nella scienza. Di Roma, ma anche del resto del mondo.

Spettacoli, proiezioni, visite guidate, appuntamenti dedicati anche ai giovanissimi e molto altro accompagnano il fine settimana che si conclude domenica. Un’occasione per conoscere o rivedere finalmente anche le collezioni permanenti dei Musei civici, preziose e uniche.

Con il ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori, si accede al percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT. Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana).

E poi c’è la MIC – la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi per chi risiede o studia a Roma – sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis.

RED

https://www.comune.roma.it