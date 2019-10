CASTELFRANCO – Faceva finta di essere sordomuta e chiedeva soldi ai passanti dicendo che sarebbero andati a dei bambini bisognosi. In realtà non era così e la 19enne romena per questo è stata denunciata dai carabinieri di Castelfranco per esercizio molesto dell’accattonaggio.

All’entrata del centro commerciale “I Giardini del Sole”, simulando un’inesistente condizione di sordomutismo, chiedeva offerte ai clienti a favore di un falso centro per l’assistenza a bambini in difficoltà. L’intervento dei carabinieri ha scongiurato che qualcuno potesse cadere nel tranello.

http://www.oggitreviso.it