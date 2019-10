“Dolce Amaro” è un progetto che nasce dal trasferimento in Irpinia di Emanuele Nutile dopo aver trascorso sette anni a Barcellona, in Spagna

“Il mio primo impatto con la nuova realtà è stato a dir poco fantastico. Mi sono trasferito nel paese di Castelvetere sul Calore che oltre alle sue fantastiche viste sull’Irpinia, vanta di una cultura, una gastronomia ed un’accoglienza unica”, afferma Emanuele Nutile.

“Ovviamente ho subito cercato, guardandomi intorno, di trovare storie da fotografare e documentare. Dopo aver partecipato a vendemmie, aver preso parte a varie sagre e feste popolari, ed aver imparato tanto sulla cultura contadina, finalmente ho conosciuto una coppia che mi ha subito affascinato ed ho deciso di raccontare la loro realtà.



Francesca e Felice crescono nella periferia di Napoli e si dedicano al lavoro di campagna, lasciando presto gli studi scolastici. Felice, sordomuto dalla nascita, non ha un’infanzia facile dovuto alla sua invalidità. Francesca, sin da bambina deve sostituire in casa sua madre, una contadina precaria, occupandosi delle faccende domestiche e della cura dei suoi fratelli minori.

Gli inesistenti aiuti statali destinati all’ agricoltura e l’aumento della delinquenza negli anni ’80, spingono Francesca e Felice a trasferirsi in un tranquillo paesino di montagna nella bella Irpinia a 50 km dalla casa natale.

Nel 2010, un ictus costringe Felice su una sedie a rotelle, obbligando Francesca a farsi totale carico di lui e degli incessanti lavori di campagna, loro unica fonte di sostentamento.Nonostante le difficoltà nella mutua comunicazione e la dura vita quotidiana, sono soliti sorridere alla vita. Dolce Amaro, vuole parlarci di questo amore e la capacità di incontrare il lato dolce in una esistenza a volte amara”.

Questo lavoro fotografico è nato con l’idea di diffondere la cultura e la umañitá presente in questa realtá dell’ Irpinia. Abbiamo scelto di creare un fotolibro con il crowfounding – verkami.com che ci permette, grazie alle vostre collaborazioni, di poterlo finalmente produrre e consegnarlo. Il Libro è completamente realizzato in maniera artigianale ed è disponibile in: http://vkm.is/dolceamaro