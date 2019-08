Venezia, 26 settembre. L’attrice e cantante Maria Roveran sbarcherà alla Mostra del cinema come co-protagonista dell’atteso film Effetto Domino di Alessandro Rossetto, che verrà presentato il 2 settembre (ore 21:00, Sala Giardino) nella sezione Sconfini e uscirà nelle sale il 3 settembre .

Nella pellicola, Maria Roveran ha contribuito anche alla colonna sonora, firmando e interpretando in lingua cinese il brano “Anime Liquide”.

Già a Venezia nel 2012 come protagonista del film “Piccola Patria” diretto sempre da Alessandro Rossetto, per il quale firma tre brani della colonna sonora, nel 2013 recita invece al fianco di Emir Kusturica, Ksenia Rappoport ed Adriano Giannini nel film “La Foresta di Ghiaccio” di Claudio Noce, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Anche in questa occasione Maria Roveran scrive ed interpreta un brano per la colonna sonora.

Nel 2016 e nel 2018 torna in Laguna nei film “Questi giorni” di Giuseppe Piccioni, al fianco di Margherita Buy, Sergio Rubini e Filippo Timi, e in “Capri- Revolution” di Mario Martone.

È, infine, co-protagonista del film “Mamma+Mamma” insieme a Linda Caridi, un’opera di Karole Di Tommaso che indaga il desiderio di maternità di una giovane coppia omosessuale. Il film, uscito nelle sale il 14 febbraio 2019, era stato precedentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice Nella Città”.

LINK BRANO MUSICALE ANIME LIQUIDE mp3: https://urly.it/32jb5

