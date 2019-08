Lutto nel mondo del cinema. Il noto attore Carlo Delle Piane è morto a Roma all’età di 83 anni. A darne l’annuncio Anna Crispino, moglie dell’interprete che da poco aveva festeggiato i 70 anni di carriera, nel corso della quale aveva collaborato con profili storici come Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polański, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, Steno, Mario Monicelli, Sergio Corbucci, Aldo Fabrizi e Pupi Avati.

La carriera di Carlo Delle Piane

Carlo Delle Piane è nato a Roma nel 1936. Per il mai dimenticato attore parla una carriera lunga 70 anni iniziata nel ’48 all’età di 12 anni: infatti esordì interpretando Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti.

Nel 1950 recitò in Domani è troppo tardi, del regista francese Léonide Moguy, suo secondo film a soli 14 anni. L’anno successivo venne scelto da Steno e Mario Monicelli per affiancare Aldo Fabrizi e Totò in Guardie e ladri, mentre nel 1954 avrà un ruolo nel film cult con Alberto Sordi, Un Americano a Roma, dove interpreta Romolo Pellacchioni detto Cicalone, l’amico di Nando Mericoni.

Ma nel 1973 la sua carriera ebbe uno stop significativo a causa di un grave incidente automobilistico del quale rimase in coma per un mese. Ma il ritorno sul parterre cinematografico avvenne con Pupi Avati, che lo scelse per il film Tutti defunti… tranne i morti, portandolo a interpretare anche ruoli drammatici. Una collaborazione, quella con Avati, che durò molti anni e per molti altri film.

Tra i premi ricevuti, due Nastro d’argento per Una gita scolastica e Festa di laureae tre Globo d’oro sempre per Una gita scolastica, Condominio e Chi salverà le rose?

