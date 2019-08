VASTO. Da qualche giorno nel centro storico di Vasto alcuni ragazzi chiedono donazioni per una sedicente associazione che ha come scopo quello di aprire un centro internazionale per persone non udenti, disabili e bambini poveri.

Sui social sono diverse le segnalazioni secondo cui si tratta di truffatori come ha ribadito anche un cittadino che ci ha contattato ed ha affermato: “In centro girano finti sordomuti che chiedono offerte per una associazione, ma è una truffa.”

In effetti a livello nazionale sono diversi i casi simili a questi di truffa denunciati e scoperti. In particolare ad Ancona, Parma e Venezia dove a finire nei guai sono stati dei truffatori di origine romena.

Intanto le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno effettuando i dovuti controlli a riguardo.

https://www.vastoweb.com