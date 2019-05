Come rinnovare la tessera elettorale, i casi in cui si può votare a casa propria, cosa deve fare l’elettore disabile per farsi accompagnare gratis al seggio, quali agevolazioni sono previste per i viaggi degli Italiani all’estero che tornano per votare, la disciplina degli incarichi di presidente di seggio e scrutatore. E naturalmente gli orari di apertura straordinaria degli uffici, centrali e municipali, che rilasciano immediatamente la tessera elettorale.

Questi argomenti, e altri ancora, sono raccolti qui nel nostro portale in un’unica pagina: un compendio sistematico in 22 punti, una guida completa e ragionata all’esercizio del diritto-dovere del voto alle prossime consultazioni del 26 maggio.

Per accedere al nostro vademecum pre-Europee, aprire il banner blu in home page (quello con la bandiera dell’Unione Europea) o fare clic qui sopra.

PV – https://www.comune.roma.it