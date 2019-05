Via libera al decreto sblocca cantieri, domani in Aula

Via libera, con mandato ai relatori delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, al decreto sblocca cantieri. Il testo, modificato nelle Commissioni, approderà in Aula domani. In Assemblea saranno presentati ulteriori emendamenti del governo e dei relatori. 28

Arriva l’obbligo di installare telecamere in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri, firmato da senatori di Lega, M5S, Pd e Forza Italia. La proposta, come annunciato, è stata rivista soltanto sulle coperture

http://www.ansa.it