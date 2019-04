Venerdi sera, 19 aprile, è in programma la tradizionale Via Crucis in via dei Fori Imperiali.

Dalle 13 alle 23.30 chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio (direzione Porta Capena) e, dalle 15, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (direzione piazza del Colosseo). La stazione Colosseo della Metro B è chiusa dalle 13. Deviate le linee di bus.

La Protezione Civile di Roma Capitale è in campo con 380 volontari, divisi in sette punti di coordinamento predisposti lungo l’area intorno al Colosseo.

Sempre venerdi, anche in altri quartieri si svolge il rito del Venerdi Santo:

dalle 20.30, Via Crucis da piazzale delle Gardenie lungo viale delle Gardenie, via dei Noci, via dei Faggi, via dei Lauri, via delle Robinie, via Tor de’ Schiavi e piazzale delle Gardenie. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 20.30, Via Crucis da via Antonio Baldissera lungo via Giuseppe Pianell, via Enrico Cosenz, via Orti di Malabarba, via Antonio Baldissera, via Baldassarre Orero, via di Casal Bertone, via Mezzacapo, piazza Vittorio Dabormida, via Alberto Pollio, piazza Tommaso De Cristoforis, via De Dominicis, via di Portonaccio, via Giuseppe Galliano, via Giovanni Pittaluga, via Domenico Cucchiari, via Cesare Ricotti. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 20.45, Via Crucis lungo via Pasquale, via Zanardini, via Pedicino, via Fiori, via Tilli, via Maranta, via Caldesi. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 21, Via Crucis da viale Franceschini lungo via D´Onofrio, via Corsanego, viale Franceschini, via Zanardi, viale Franceschini. Deviate o rallentate le linee di bus.

dalle 21 alle 22.30, Via Crucis con percorso da largo San Luca Evangelista, via Roberto Malatesta, piazza Roberto Malatesta, via Roberto Malatesta, largo San Luca Evangelista. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 21, Via Crucis sfila lungo via Achille Benedetti, piazza Zamorani, via Eugenio Checchi, via Tiburtina, Via Renato Simoni, via Giuseppe Marcotti, via delle Cave di Pietralata, via Cupra, via Italo Carlo Falbo, via Monti di Pietralata. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 21 alle 22.30, Via Crucis con percorso su largo Santa Silvia, piazza Augusto Lorenzini, via Luigi Angeloni, via Matricardi, via di Santa Rosa, via dell´Imbrecciato, largo La Loggia, viale Sirtori e largo Santa Silvia. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 21, Via Crucis lungo via Gandiglio, via Rocci, via Manassei, via Alessandrini, via dei Colli Portuensi, largo Nostra Signora di Coromoto. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

dalle 21 alle 23, Via Crucis lungo piazza Capecelatro, via Nicolò Albergati, via Stefano Borgia, via Pietro Maffi, piazza Alfonso Capecelatro. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.dalle 21, Via Crucis lungo piazza dei Mirti, via dei Castani, piazza dei Gerani, via dei Castani, via Filippo Parlatore, piazza Teofrasto, via Federico Delpino, via Anagni, largo Agosta. Possibili brevi stop o deviazioni per linee di tram e bus.

