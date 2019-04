#EatWearShare, traducendo : mangia, indossa e condividi. Questi sono gli elementi chiave dell’evento privato realizzato da Ilaria Fiorensoli, proprietaria dell’Agenzia le cui iniziali portano il suo nome IF Destination Wedding che, insieme al suo team tutto al femminile, ha voluto festeggiare la partnership tra gli Stati Uniti e l’Italia di TwoBirdsNewYork, il brand originale di abiti transformers per damigelle e per ogni occasione, dal Jumpsuit più informale da indossare anche con una giacca sportiva ad abiti di diversi colori per gli eventi più importanti. Ilaria Fiorensoli, durante l’evento, ha dichiarato di voler proseguire questa collaborazione oltreoceano, per affermarsi sul territorio statunitense come Destination Wedding Planner e far conoscere il brand americano, legato al mondo del Wedding, anche sul territorio italiano.





Diverse le attrici ed influencer presenti all’evento privato che si sono divertite ad indossare gli abiti e a condividerli sui social. Tra queste: Daria Baykalova, Giulia Petrungaro, Jennifer Mischiati, Valeria Zazzaretta, Valentina Salviati, Erika Marconi e Michelle Carpente che collabora con IF in qualità di Destination Wedding Manager.

Proprio quest’ultima, da diversi anni promuove il brand in Italia, e grazie alla sua collaborazione con IF ha commentato “Il bello di questi vestiti è che possono essere utilizzati più volte grazie alle infinite possibilità nell’indossarli. Inoltre, non hanno bisogno di essere stirati e sono maternity friendly, in una sola taglia! Incredibile ma è così, grazie alla peculiarità del tessuto.”

Un evento curato in ogni suo dettaglio, compreso il catering tutto molto colorato e floreale, disegnato da IF in collaborazione con Uovo à Pois, senza latte, con farina e zuccheri integrali e la supervisione di Ilaria Fiorensoli, appassionata ed esperta anche di cucina.