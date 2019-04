La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, in collaborazione con la Pro Loco di Buonvicino ed il Patrocinio del Comune di Buonvicino, ha organizzato nell’incantevole PALAZZO ROSPIGLIOSI di Roma, il GRAN BALLO DI PRIMAVERA, per celebrare il trattato Cucina Teorico Pratica di Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino.

Ospiti di questo atteso ballo sono gli attori Giorgia Ferrero e Luca Avallone che hanno indossato entrambi degli abiti dell’Atelier Artina’ di Monica Fiorito. Il trucco e parrucco è stato affidato, invece, a Silvia Cannova per Pablo Art Director Gil Cagne’. La Ferrero, conosciuta al suo pubblico per essere stata nel cast di Un posto al Sole, nel 2012 e’ stata diretta dal grande regista Paolo Sorrentino ne “La Grande Bellezza” e che nel 2008 è stata tra i protagonisti di “Amore che vieni, amore che vai” regia di Daniele Costantini nel ruolo di Antonia, tratto dal romanzo “Un destino ridicolo” scritto da Fabrizio De Andrè poco prima della sua morte. Giorgia Ferrero è anche una stimatissima attrice teatrale di testi dallo grandissimo spessore culturale.

Tra gli spettacoli in cui è stata protagonista: “Confusioni” di Alan Ayckbourn, “Don Giovanni” e “War Games” diretti da Francesco Randazzo, “Il Sogno” di Strindberg, “Santa Giovanna dei macelli” di Brecht, “Il terrorista” da I Demoni di Dostoievskij per la regia dell’iraniana Sharoo Keradmand, “Happening” omaggio ad Andy Warhol con i danzatori Giovanna Summo e Ian Sutton, “Vernissage” diretto da Saverio Bari. Passione secondo Matteo di Bach regia di Alessio Bergamo. Attualmente in scena con “Labirinti del male”, spettacolo contro la violenza sulle donne, scritto da Giulietta Kelly con Luciano Garofano e diretto da Alessandro Molinari.

Luca Avallone, invece, è stato protagonista dei film “Le grida del silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi e “Un Fiore PerEnne” di Tonino Abballe ed Erika Marconi. Ha fatto anche parte del cast del film “Hannah” accanto a Charlotte Rampling e “All The Money In The World” di Ridley Scott. Attualmente è reduce dal successo televisivo de “Il Paradiso delle Signore Daily” e dello spettacolo teatrale “Tutto il nero che ho” di Emiliano Russo.

Tra i presenti, oltre al Marchese Ferrajoli e al Principe Guglielmo Marconi Giovanelli, anche Massimiliano Giangrossi un apprezzatissimo stilista che disegna e realizza le creazioni sposa e haute couture nel suo atelier di San Benedetto del Tronto, seguendo l’alta tradizione sartoriale italiana e un’approfondita conoscenza delle più raffinate tecniche di consulenza d’immagine. Tra gli ospiti, anche il Direttore Generale dell’Universita’ di Cassino Antonello Capparelli, il Conte Antonio Palazzi e le indossatrici Daria De Vincenzi e Giulia Mascellino.

Circa 100 danzatori in Costume dell’800, provenienti da molte città italiane e da alcune capitali europee, hanno danzato con eleganza e maestria quadriglie, valzer, contraddanze, polche e mazurche tra il Salone delle Statue (impreziosito dalle Sculture del Bernini), la Sala del Pergolato (nobilitata dagli affreschi di Guido Reni e Paul Bril) e la Sala dei Paesaggi (affrescata con suggestive ambientazioni e scene di vita seicentesca romana).

Il GRAN BALLO DI PRIMAVERA di quest’anno è stato un trionfo di danza, arte e cucina con i prodotti dell’eccellenza enogastronomica di Calabria. Il Buffet è stato infatti ispirato al celebre trattato Cucina Teorico Pratica di Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino largamente diffuso nel XIX secolo in tutto il Sud Italia. Pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1837 presenta numerose ricette dell’epoca provenienti dalle diverse classi sociali. Dal 1837 al 1865 se ne stamparono nove edizioni abbastanza diverse fra di loro in quanto venivano continuamente ampliate dall’autore. La Cucina teorico-pratica è un compendio di cucina tradizionale napoletana con alcune ricette d’ispirazione francese, in quanto la cucina d’Oltralpe era all’epoca molto presente sulle mense dell’aristocrazia o dell’alta borghesia. L’appendice ci riporta invece alla cucina casereccia in uso all’epoca presso il popolo.

Il Gran Ballo di Primavera, è stato preceduto dalla conferenza stampa di presentazione della 13^ edizione di Seduzione & Gusto Festival che si terrà a Buonvicino dal 12 al 14 luglio. A moderare l’incontro Nino Graziano Luca alla presenza del Presidente della Pro Loco Antonella Biondi, il Sindaco di Buonvicino Ciriaco Biondi, Sante Orrico Direttore Artistico di Moda Movie, l’On. Mauro D’Acri Consigliere Regione Calabria con delega all’Agricoltura e il Presidente dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia per la regione Calabria Bruno Cortese.

